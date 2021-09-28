Гео Лерос получал деньги не только за поджог собственного автомобиля и публикацию компромата на кандидата в мэры. Его выступление в Верховной Раде в сентябре 2020 года, на котором Лерос обнародовал записи разговоров, эксперт также считает постановкой. Об этом говорится в видео, которое Михаил Шнайдер выложил в Facebook.

"Друзья, сегодня появилось очень интересное видео с приключениями нашего знаменитого "борца с коррупцией и коррупционерами" Гео Лероса. На котором он получает очередное задание и, конечно, пухлый конверт с наличными. Просто смотрите и наслаждайтесь", – комментирует видео Шнайдер.

На видео видны фрагменты, записанные в одном из офисных центров столицы. Там Гео Лерос общается с неизвестным собеседником, который дает нардепу задание. Неизвестный учит Лероса правильно представить в Верховной Раде аудиозапись разговоров между депутатом Николаем Тищенко и бизнесменом Денисом Комарницким. Он советует ему заявить, что эту запись передал сотрудник СБУ.

20 тысяч долларов получает Лерос за выполнение этого задания, впоследствии с трибуны Верховной Рады практически слово в слово он повторяет то, что ему приказал заказчик.

Добавим, ранее СМИ публиковали видео, указывающее на причастность Гео Лероса к поджогу собственной машины и получению "компенсации" за нее.