Глава МИД Украины отметил, что активная работа продолжается. А некоторые компании – обижаются.

Заметьте Против России скоро введут новые санкции, которые нужны Украине, – Кулеба

Отдельное направление нашей работы в эти дни – выталкивание тех международных компаний из России, которые сами еще не поняли, что им нужно уйти.

– подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что говорится, в частности, о продуктовых компаниях. В качестве примера он привел печально известные Nestle и Danone.

Кулеба также подчеркнул: в то же время, есть и очень точечные компании. Без них Россия не сможет производить свои ракеты. Глава МИД сообщил, что идет работа со всеми этими компаниями. Некоторые обижаются. Но пора делать выбор и выбирать сторону: добра или зла.

Министр напомнил, что быть на стороне добра – это быть с Украиной и не работать в России, не подпитывать зло.

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