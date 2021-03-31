Прощение грехов один раз стимулирует и дальше грешить. Что не так с законопроектом о налоговой амнистии, который приняла Рада.

Налоговая амнистия принята в первом чтении

Будет ли это полезно для экономики? МВФ, Мировой Банк дружно говорят, что нет. Говорят, что нет примеров в мире, где это помогло.

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Более того, прощение грехов один раз стимулирует и дальше грешить. Зачем платить налоги по 18% если можно подождать и заплатить потом под 5%.

Люди, связанные с властью, легко будут проделывать такие операции. А риски того, что это подорвет всю борьбу с коррупцией, огромны. Покажут все родственники депутатов, что внезапно заработали на биткоине по миллиону долларов и не надо больше выдумывать, что ты сверх успешно выигрываешь в лоттереи. Хотя, биткоин такая же азартная игра.

С другой стороны, а можно ли ждать, что люди, не связанные с властью, поверят и покажут все. А потом вдруг нарвуться на отмену указа президента или другой элемент отсуствия верховенства права. Так что вряд ли налоговая амнистия станет массовой и затронет больше чем пару групп связанных лиц.

Говорят, это вдохнет жизнь в украинскую экономику. Но представим, что если даже легализируют 1-2 млрд долларов. Вдруг. И что тогда? Тогда ликвидность в банковской системе станет не 200 млрд грн, а 250 млрд грн. И что? Разве что Минфин сможет продать больше ОВГЗ. Правда, надо помнить, что в Молдове легализовали на 120 тысяч долларов. И не всякая легализация происходит как в Индонезии, где легализовали 40% от ВВП.

Почему именно сейчас?

И ключевое – причины. Почему именно Зеленский и именно сейчас? Ответ прост. Это нужно не экономике Украины. И не украинскому обществу. Это нужно людям, у которых полно теневого кеша и которые не могут им воспользоваться. Потому что финансовый мониторинг вдруг стал работать. И потому что по всему миру гоняют тех, кто сидит в офшорах. И вот эти люди принесут и легализуют свои деньги. И дальше спокойно продолжат работать в тени. Например, продолжат вести корпоративы за кеш. Или там вести дни рождения Суркисов.

А те, кто платил налог по 18% почувствуют себя идиотами. И кто знает, будут ли они продолжать платить налоги.

Государство опять стимулируют не правильное поведение. Снова и снова. Обмани и будь успешен. Вот лозунг украинского государства.

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Налоговая амнистия имеет смысл, если мы понимаем, что с 1 января начинает жить по другому. Мы реформировали налоговую и таможню, провели судебную реформу и теперь действительно начинаем с чистого листа. Но нет. Мы идем другим путем.