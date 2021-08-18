Мужчины были пьяны
Нападавшие увезли жителя села Березнеговатое на автомобиле ВАЗ-2106 за пределы населенного пункта. Там они его избили.
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Предварительно известно, что конфликт между ними произошел из-за личных неприязненных отношений,
– рассказали в полиции.
Там добавили, что мужчины были пьяны.
Пострадавший обратился за помощью к медикам. Те установили на его теле повреждения и позвонили правоохранителям.
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Что грозит нападающим
Полицейские установили личности похитителей. Ими оказались жители соседнего села возрастом 21, 22 и 23 года. 17 августа им сообщили о подозрении в похищении человека.
Теперь злоумышленникам грозит до 5 лет заключения. На данный момент ведется следствие.