Такое мнение президент Украины озвучил в новом обращении. Он назвал вывоз семей сотрудников посольств "дипломатической игрой".
Важно Берегите мозг от лжи, а сердце от паники, – Зеленский снова обратился к украинцам
В то же время украинский лидер отметил, что посольства стран ЕС и многих других оставляют своих работников в Украине.
А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще вовсе не означает неизбежную эскалацию. Это является тонкостями сложной дипломатической игры,
– пояснил президент.
Он подчеркнул, что Украина вместе с партнерами работаем совместно и действует единой командой.
Обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео
Главное об эвакуации дипломатов из Украины
На фоне угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину ряд стран приняли решение об эвакуации семей своих дипломатов. В противовес этому многие страны заявили, что не собираются эвакуировать представителей своих диппредставительств.
В МИД рассказали, что в Украине есть 129 посольств, консульств и представительств международных организаций. По состоянию на 25 января лишь 4 из них решили эвакуировать своих дипломатов.
Что еще сказал Зеленский в обращении
- На Донбассе есть обстрелы и нарушения режима прекращения огня, а российские войска у наших границ не исчезли. Но самое главное, как сказал президент, в Украине 0 погибших и 0 раненых.
- Этот отопительный сезон Украина проходит нормально. Даже несмотря на многочисленные попытки вызвать кризис.
- Украина имеет огромное количество вакцин против COVID-19, а количество свободных коек в больницах – более 70%. Это более чем достаточно.
Напоследок президент призвал украинцев не паниковать и включать критическое мышление.