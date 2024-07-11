Для маскировки преступления капитан грузового судна периодически выключал GPS-трекер и вносил ложные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства. Теперь ему грозит до 5 лет за решеткой.

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Капитан грузового судна помогал оккупантам вывозить украинское зерно

По данным следствия, в течение 2023 – 2024 судно неоднократно пришвартовывалось к морскому порту оккупированного Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию.

Далее корабль транспортировал груз на Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора.

Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства Таким образом он помогал россиянам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на Юге Украины,

– отметили в СБУ.

Установлено, что капитан грузового судна – гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него в состав экипажа корабля входило еще 12 иностранцев.

Задержанное грузовое судно / Фото СБУ и Офиса генпрокурора

Во время обыска на борту обнаружили документы, средства навигации и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

На основании полученных материалов следователи СБУ сообщили капитану корабля о подозрении по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Уже решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Кстати, в рамках уголовного производства судно отбуксировано в Одесскую область и решением суда арестовано. Для установления всех обстоятельств преступления и других лиц, причастных к незаконной деятельности, продолжается расследование.

Детали от Офиса генпрокурора об USKO MFU

В ноябре 2023 года судно USKO MFU под флагом Камеруна, в нарушение законодательства Украины и норм международного морского права, осуществило заход и выход из закрытого Украиной порта в Севастополе.

Там судно было загружено более тремя тысячами тонн агропродукции, предназначенной для турецкой компании,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Добавили, что в конце мая 2024 года судно во второй раз зашло в закрытый порт Севастополя с выключенной системой AIS. Осуществило разгрузку груза из Турции. В дальнейшем вышло из порта, указав пункт назначения – Стамбул.

Впрочем, после включения системы AIS, 2 июля судно зашло в один из портов Республики Молдова. Во время прохода через акваторию порта Рени, его задержали и на основании постановления суда наложили арест.

В Офисе генпрокурора уточнили, что капитан судна – гражданин Азербайджана.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и передачи арестованного судна в управление АРМА.

Важно! С 15 июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.