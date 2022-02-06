Почему так случилось, как с пиратскими рынками борются в Украине и мире, какое наказание грозит нарушителям и поможет ли изменение украинского законодательства сделать невозможным финансирование пиратства – сайт 24 канала разбирался вместе с Игорем Михайловым, заместителем председателя Украинской антипиратской ассоциации.

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На страже правопорядка

По мнению Михайлова, в Украине "сложилась достаточно неплохая ситуация с законодательством". Сейчас в Верховной Раде рассматривают пять проектов нового закона об авторском праве и смежных правах. Однако еще неизвестно, какой именно из них будет принят и в какой редакции.

По словам специалиста, все эти законопроекты содержат положения о досудебном рассмотрении жалоб правообладателей.

В Украине отсутствуют региональные органы кинематографии, заявил заместитель председателя УАПА / Фото из личного архива Игоря Михайлова

По статье 176 УК Украины могут привлекаться нарушители авторского права, а также за совершение камкординга, кардшейринга, а также финансирующие пиратство.

Что такое камкординг Записи аудиовизуального произведения во время его публичной демонстрации для любых целей без разрешения субъекта авторского права на такое произведение. В 2017-м в Украине выявили 12 случаев камкординга, в 2018-м – 56, в 2019-м – 37, в 2020-м – 8, в 2021-м – 2.

За осуществление камкординга в 2018-м в Украине вынесли первый приговор, однако еще не привлекли ни одного человека за финансирование пиратства. Михайлов уверен, что этим вопросом должны заниматься сотрудники Бюро по экономической безопасности.

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За последние годы суд вынес приговоры на основании десяти уголовных производств, зарегистрированных в антипиратской ассоциации, отметил эксперт / Pixabay

Есть несколько проблемных вопросов. Госорганы в полной мере не пользуются своими возможностями административного воздействия на нарушителей. В то же время в Украине отсутствуют региональные органы кинематографии, а сотрудники Госагентства по вопросам кино не решают этот вопрос,

– заметил заместитель председателя Украинской антипиратской ассоциации.

Что такое кардшейринг Обеспечение в любой форме и любым способом доступа к программе организации вещания, доступ к которой ограничен субъектом авторского права.

Незаконная демонстрация фильма

Михайлов подчеркнул, что незаконно начали демонстрировать кинокартины без государственного удостоверения в небольших кинотеатрах, кафе, в парках под открытым небом не так давно. Ранее фильмы показывали с помощью дисков для лазерных систем считывания. Теперь же используют для этого пиратские сайты или пиратские онлайн кинотеатры в сети интернет.

Обратите внимание: согласно статье 164-6 КУоАП за незаконную демонстрацию и распространение фильмов без государственного удостоверения предусмотрен штраф. Размер денежного взыскания зависит от характера совершенного правонарушения.

Заместитель председателя Украинской антипиратской ассоциации рассказал, что каждый год поступают сообщения о незаконной демонстрации фильмов из разных регионов Украины.

УАПА реагирует на эти обращения: готовит и направляет в адрес таких заведений письма-предупреждения о нарушении авторского права, а в случае повторного нарушения – обращается в полицию с заявлениями о преступлении. За последние годы суд вынес приговоры на основании десяти уголовных производств, зарегистрированных в антипиратской ассоциации,

– подчеркнул Игорь Михайлов.

Похищение фильмов остается постоянной и значительной проблемой / Фото из личного архива Игоря Михайлова

Как работает рынок кинопиратства в Украине

В УАПА уточнили, что рынок кинопиратства на Украине работает по своеобразной схеме. Это, например, покупка фильма или сериала для себя на легальном ресурсе с последующим приспособлением фильмокопии в хорошем качестве в интернете. Другой вариант – похищение картин со стриминговых сервисов во время просмотра.

Похищение фильмов остается постоянной и значительной проблемой для отрасли и тех, кто в ней работает. Все пиратские версии недавно выпущенных официально фильмов поступают в интернет через незаконную деятельность, связанную с использованием компактных цифровых устройств записи – преимущественно смартфонов,

– объяснил специалист.

По его словам, больше всего незаконных копий нарушители пытаются совершить в день премьерного показа фильма в кинотеатре. Большинство пиратских версий делается через незаконную запись или "видеосъемку". Часто можно встретить пиратскую копию, видео которой сделано, например, в одной из азиатских стран, а аудио – в Украине.

По словам Михайлова, Drkosstin, HURTOM, epidermz, KOSHARA, nnm-clulb, Relizlab – самые успешные релиз-группы в Украине / Фото iStock

Большинство похищенных лицензионных продуктов затем незаконно передается так называемым "релиз-группам" – организованным международным преступным группировкам, которые записывают фильмы в кинотеатрах и в дальнейшем распространяют их в интернете.

Drkosstin, HURTOM, epidermz, KOSHARA, nnm-clulb, Relizlab – самые успешные релиз-группы в Украине, отметил Михайлов. Незаконная деятельность таких групп очень вредит развитию кинематографической отрасли, ведь наличие "интернет-пираток" наносит значительный финансовый ущерб как кинокомпаниям, так и кинодистрибьюторам.

Развитие кинопиратства в Украине также влияет на имидж государства. Иностранные дистрибьюторы начинают сомневаться, можно ли в Украине безопасно организовать показ фильма. В то же время, киберполиция еще не сформировала механизм доказательной базы такого вида преступности как камкординг, резюмировал заместитель председателя Украинской антипиратской ассоциации.

Зарубежный опыт

Главная особенность японского законодательства заключается в том, что к ответственности привлекается раздающий нелегальный контент, а также тот, кто его загружает. В 2009-м в стране был принят закон об уголовной ответственности за распространение контрафактного контента.

Пользователю, незаконно разместившему информационный продукт в сети, грозит штраф до 10 миллионов иен (около 100 тысяч долларов) или тюремный срок до десяти лет. В 2012 году в закон внесли изменения, установившие ответственность и за загрузку. Пользователь рискует не только получить штраф в размере 2 миллионов иен (около 18 тысяч долларов), а сесть за решетку сроком на два года.

В Германии наиболее серьезно среди европейских стран относятся к нелегальному использованию контента. Ответственность следует за нелегальное распространение информационных продуктов, защищенных авторским правом.

За раздачу одной единицы контента пользователю придется заплатить от 155 евро до 1 тысячи евро.

А вот в США за пиратство наказывают не сразу, а только после предупреждения об ответственности за незаконную загрузку. В Штатах долг следить за интернет-пиратством возложили на провайдеров. В 2013 году в стране ряд правообладателей и операторов связи запустили систему "шести ударов", предупреждающую нарушителей авторских прав.

Пользователям, которые через торрент загружают или раздают пиратский контент, посылают последовательно шесть писем с предупреждениями о нарушении. Если абонент продолжит свою деятельность, то ему ограничат скорость доступа в интернет или вообще отключат от сети.

С 1 января 2019 года в Латвии вступил в силу закон о блокировании интернет-провайдерами похищенного контента. Теперь латвийские провайдеры обязаны блокировать доступ к телевизионным трансляциям, нарушающим права интеллектуальной собственности.

Сервисам, транслирующим телевизионные контенты без лицензии, предоставляют 15 суток, чтобы прекратить незаконную деятельность. Иначе сайт разместят в национальном "черном списке" и передадут информацию о нем местным интернет-провайдерам.

В Индии парламент рассматривает так называемый Кинематографический акт — изменения в действующие законы по борьбе с онлайн-пиратством. Они предусматривают уголовную ответственность за создание и распространение пиратских копий фильмов, а также лишение свободы сроком на три года.

Кроме того, пират должен заплатить штраф в размере до 14 тысяч долларов. Новую инициативу уже поддержали представители киноиндустрии и медиаиндустрии Индии.

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