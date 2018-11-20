Взяли в заложники страну: кто стоит за шантажом "евробляхеров"

Во вторник, 20 ноября, их заложниками стали десятки людей, которые попали в пробки. "Бляхеры" тем временем шантажируют еще более массовыми протестами, а за их силой и угрозами стоит сама власть.

"Евробляхеры" снова заблокировали дороги – теперь не только в правительственном квартале столицы, а по всей стране. Владельцы авто на иностранной регистрации требуют от депутатов изменить законы о растаможивании авто, которые те приняли. В частности, отменить высокий акциз для старых автомобилей

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Митинг владельцев авто на европейских номерах во Львове, протест водителей иностранных автомобилей в Харькове и др. Едва ли не в каждом крупном городе Украины в этот день водители "евроблях" выехали на митинги. Их не устраивает новый закон о растаможивании бывших в употреблении авто.

Протесты "евробляхеров" на Львовщине

Две недели назад депутаты снизили акциз на растаможку, разрешили ввозить в Украину старые машины, чего до сих пор было нельзя. Однако, чем автомобиль старше, тем больше за него придется доплатить. Например, с учетом возраста – растаможка двадцатилетней машины с объемом двигателя два литра – обойдется владельцу почти в три тысячи евро.

Растаможка авто

А если возраст во внимание не будут брать, как требуют "евробляхеры" – то акциз составит всего 100 евро, а за растаможку водитель выложит в три раза меньше – всего около тысячи евро. Система поставки еврохлама работает как часы – машины принадлежат иностранной фирме, а "евробляхеры" гоняют на них по договору аренды. Активисты не скрывают, что участвуют в этой схеме, признались об этом нашим коллегам с телеканала "1+1".

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Признают представители "АвтоЕвросилы" и то, что документы в большинства автомобилей – сомнительны. Вот такое объявление размещено в них на сайте. Предлагают помощь за отдельное вознаграждение.

Объявления на сайте "АвтоЕвросилы"

А главное – ничего плохого в своей деятельности не видят, работают под привлекательным для народа лозунгом – каждому дешевую машину.

Схемы незаконного ввоза имеют лобби сверху, управляет ими якобы народный депутат от БПП Игорь Кононенко – уверяют эксперты.

Это не произошло само по себе. Назывались конкретные фамилии из ближайшего окружения Президента. Вполне возможно, что ниточки этого бизнеса ведут на Банковую,

– сказал политолог Михаил Бесараб.

Между тем в организации "АвтоЕвросила" уже заговорили о том, что хотят трансформироваться в политическую силу. Неудивительно, что они активно протестуют, привлекая внимание к своей деятельности.

Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео