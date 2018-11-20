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      Взяли в заложники страну: кто стоит за шантажом "евробляхеров"

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      Во вторник, 20 ноября, их заложниками стали десятки людей, которые попали в пробки. "Бляхеры" тем временем шантажируют еще более массовыми протестами, а за их силой и угрозами стоит сама власть.

      "Евробляхеры" снова заблокировали дороги – теперь не только в правительственном квартале столицы, а по всей стране. Владельцы авто на иностранной регистрации требуют от депутатов изменить законы о растаможивании авто, которые те приняли. В частности, отменить высокий акциз для старых автомобилей

      Читайте также: На Львовщине акция протеста "евробляхеров" прошла с конфликтами и угрозами

      Митинг владельцев авто на европейских номерах во Львове, протест водителей иностранных автомобилей в Харькове и др. Едва ли не в каждом крупном городе Украины в этот день водители "евроблях" выехали на митинги. Их не устраивает новый закон о растаможивании бывших в употреблении авто.

      Протести

      Протесты "евробляхеров" на Львовщине

      Две недели назад депутаты снизили акциз на растаможку, разрешили ввозить в Украину старые машины, чего до сих пор было нельзя. Однако, чем автомобиль старше, тем больше за него придется доплатить. Например, с учетом возраста – растаможка двадцатилетней машины с объемом двигателя два литра – обойдется владельцу почти в три тысячи евро.

      Розмитнення авто

      Растаможка авто

      А если возраст во внимание не будут брать, как требуют "евробляхеры" – то акциз составит всего 100 евро, а за растаможку водитель выложит в три раза меньше – всего около тысячи евро. Система поставки еврохлама работает как часы – машины принадлежат иностранной фирме, а "евробляхеры" гоняют на них по договору аренды. Активисты не скрывают, что участвуют в этой схеме, признались об этом нашим коллегам с телеканала "1+1".

      Читайте также: Как прошла акция протеста "евробляхеров" в 50-ти городах Украины: фото с места событий

      Признают представители "АвтоЕвросилы" и то, что документы в большинства автомобилей – сомнительны. Вот такое объявление размещено в них на сайте. Предлагают помощь за отдельное вознаграждение.

      Оголошення на сайті

      Объявления на сайте "АвтоЕвросилы"

      А главное – ничего плохого в своей деятельности не видят, работают под привлекательным для народа лозунгом – каждому дешевую машину.

      Схемы незаконного ввоза имеют лобби сверху, управляет ими якобы народный депутат от БПП Игорь Кононенко – уверяют эксперты.

      Это не произошло само по себе. Назывались конкретные фамилии из ближайшего окружения Президента. Вполне возможно, что ниточки этого бизнеса ведут на Банковую,
      – сказал политолог Михаил Бесараб.

      Между тем в организации "АвтоЕвросила" уже заговорили о том, что хотят трансформироваться в политическую силу. Неудивительно, что они активно протестуют, привлекая внимание к своей деятельности.

      Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео

       

      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Авто на еврономерах Новости политики Игорь Кононенко Блок Петра Порошенко Транспорт Авто
      Источник: 24 канал
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