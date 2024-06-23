Предварительной причиной стал аккумулятор, который в тот момент заряжался. Пожар ликвидировали работники ГСЧС.

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Взрыв аккумулятора под Киевом

Как рассказали в полиции, 23 июня, около 3:27, к ним поступило сообщение, что в одном из жилых комплексов села Софиевская Борщаговка на 8 этаже прогремел взрыв. Там вспыхнул пожар.

35-летний владелец квартиры поставил заряжаться аккумулятор, и тот взорвался. В результате чего мужчина получил незначительные ожоги руки,

– указали в полиции.

В результате инцидента жилое помещение выгорело полностью, также поврежден балкон квартиры на 9 этаже.

Взрыв в Софиевской Борщаговке ночью / фото Нацполиции

Напомним о еще одном взрыве, который произошел в Киевской области на днях. Мужчина взорвал гранату в автомобиле после отказа водителя отвезти его к границе. По предварительным данным, мужчина хотел попасть к границе с Беларусью.