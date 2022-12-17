Медики 10 дней боролись за жизнь 2 полицейских. Однако, к сожалению, спасти их не удалось.

Обратите внимание В 100 метрах от ОВА: россияне ударили по центру Херсона и убили 2 человека

Что известно о погибших

Черкасские правоохранители после взрыва автомобиля получили тяжелые ранения и медики боролись за их жизнь. К сожалению, в результате ранений оборвалась жизнь:

старшего сержанта полиции Виктора Мазуренко водителя взвода №1 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области;

водителя взвода №1 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области; лейтенанта полиции Михаила Пустовита инспектора взвода №2 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области.

В Национальной полиции выразили свои соболезнования родным и близким правоохранителей.

Редакция канала 24 также выражает свои соболезнования по поводу этой потери.

Взрыв автомобиля полиции в Херсонской области: главное

Трагедия произошла 7 декабря возле села Федоровка Херсонской области. Правоохранители отправились на очередную задачу для проверки информации местных людей об оставленном оккупантами схроне.

Полицейские прибыли к месту, где раньше были позиции врага. Они изъяли боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие для уничтожения. Возвращаясь с задания, правоохранители попали в минную ловушку оккупантов.

Трое правоохранителей погибли на месте, еще один умер в тот же день в больнице. Еще 2 полицейским оказывают медицинскую помощь.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших правоохранителей есть начальник полиции Черкасской области Михаил Куратченко. Он помогал коллегам разминировать территории на юге. Вместе с ним в тот день погибли: