Медики 10 дней боролись за жизнь 2 полицейских. Однако, к сожалению, спасти их не удалось.
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Что известно о погибших
Черкасские правоохранители после взрыва автомобиля получили тяжелые ранения и медики боролись за их жизнь. К сожалению, в результате ранений оборвалась жизнь:
- старшего сержанта полиции Виктора Мазуренко водителя взвода №1 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области;
- лейтенанта полиции Михаила Пустовита инспектора взвода №2 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области.
В Национальной полиции выразили свои соболезнования родным и близким правоохранителей.
Взрыв автомобиля полиции в Херсонской области: главное
Трагедия произошла 7 декабря возле села Федоровка Херсонской области. Правоохранители отправились на очередную задачу для проверки информации местных людей об оставленном оккупантами схроне.
Полицейские прибыли к месту, где раньше были позиции врага. Они изъяли боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие для уничтожения. Возвращаясь с задания, правоохранители попали в минную ловушку оккупантов.
Трое правоохранителей погибли на месте, еще один умер в тот же день в больнице. Еще 2 полицейским оказывают медицинскую помощь.
В тот же вечер президент Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших правоохранителей есть начальник полиции Черкасской области Михаил Куратченко. Он помогал коллегам разминировать территории на юге. Вместе с ним в тот день погибли:
- взрывотехник Игорь Мельник;
- кинолог Сергей Ненада;
- помощник дежурного Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.