В немецком Регенсбурге произошел мощный взрыв в многоэтажном доме: есть погибшие

В Регенсбурге в результате взрыва в жилом доме погибли люди / dpa
В Регенсбурге произошел мощный взрыв в жилом доме. Под завалами спасатели обнаружили тела двух человек.
Как сообщает информационное агентство dpa, взрыв случился ранним утром в среду, 28 октября, и разрушил значительную часть здания.
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Каковы последствия взрыва в здании?
Четыре человека были госпитализированы с травмами, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Полицейский также получил отравление угарным газом.
Экстренные службы некоторое время не могли безопасно войти внутрь разрушенных помещений из-за серьезного риска повторного обрушения стен.
Специалисты из Федерального агентства по технической помощи в четверг утром провели неотложные инженерные мероприятия для стабилизации аварийных конструкций.
После завершения противоаварийных работ поисковые бригады приступили к расчистке завалов с помощью экскаватора.
В полдень спасатели наткнулись на тело погибшего мужчины, а через несколько часов обнаружили вторую жертву.
В полиции отметили, что найденный мужчина, вероятно, является одним из двух жителей, которых ранее считали пропавшими без вести. В то же время личность второго погибшего экспертам пока установить не удалось.
Правоохранители продолжают расследование трагедии на месте происшествия. Следствие пока не определило окончательно, был ли взрыв трагическим несчастным случаем или умышленным и спланированным.
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