Взрыв в Киеве: жителей отселят, дом разберут
Жителей поврежденного взрывом дома в Киеве обеспечат временным жильем и питанием. Возле многоэтажки разворачивают палаточный городок.
Отселят более сотни людей
По приблизительным оценкам, придется отселить около сотни человек. Об этом на месте происшествия сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует 24 канал.
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По словам главы Дарницкой райгосадминистрации Ярослава Лагуты, жители разрушенного дома смогут переночевать в интернате на Харьковском шоссе.
Сейчас работают взрывотехники, чтобы убедиться, что все безопасно. После взрывотехников будет работать ГСЧС. И только после этого по одному человеку в сопровождении спасателей будут впускать внутрь – за деньгами, документы,
– отметил Лагута.
Разрушенный стояк, вероятно, разберут
Возле поврежденного здания разворачивают палаточный городок. Там каждый житель поврежденного дома сможет зарегистрироваться и подать информацию о своей квартире. Что касается судьбы самого домая, то его реконструкция – под большим вопросом.
По нашим оценкам, этот поврежденный стояк придется разобрать. Он восстановлению не подлежит,
– сообщил Кличко.
Однако в КГГА отмечают, сначала свое окончательное слово должны сказать эксперты. Сейчас под домом устанавливают палатки, чтобы отселенные жители смогли поесть и отдохнуть.
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Что известно о взрыве газа в Киеве
- В одной из многоэтажек Киев 21 июня произошел мощный взрыв, вероятно, из-за утечки газа. В результате повреждены сразу несколько этажей.
- Поврежден дом в Дарницком районе, на улице Соломии Крушельницкой.
- Спасатели привлекли 75 человек и 15 единиц техники.
- По предварительным данным Нацполиции погибли два человека, еще несколько находятся под завалами.
- Сейчас полиция оцепила территорию и никого туда не пускает. Сотрудники ГСЧС проверяют каждый подъезд на предмет утечки газа.
- На место трагедии приехали мэр Киева Виталий Кличко и глава МВД Арсен Аваков. Прокуратура Киева уже возбудила уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение установленных требований пожарной безопасности).