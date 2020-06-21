Жителей поврежденного взрывом дома в Киеве обеспечат временным жильем и питанием. Возле многоэтажки разворачивают палаточный городок.

Отселят более сотни людей

По приблизительным оценкам, придется отселить около сотни человек. Об этом на месте происшествия сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует 24 канал.

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По словам главы Дарницкой райгосадминистрации Ярослава Лагуты, жители разрушенного дома смогут переночевать в интернате на Харьковском шоссе.

Сейчас работают взрывотехники, чтобы убедиться, что все безопасно. После взрывотехников будет работать ГСЧС. И только после этого по одному человеку в сопровождении спасателей будут впускать внутрь – за деньгами, документы,

– отметил Лагута.

Разрушенный стояк, вероятно, разберут

Возле поврежденного здания разворачивают палаточный городок. Там каждый житель поврежденного дома сможет зарегистрироваться и подать информацию о своей квартире. Что касается судьбы самого домая, то его реконструкция – под большим вопросом.

По нашим оценкам, этот поврежденный стояк придется разобрать. Он восстановлению не подлежит,

– сообщил Кличко.

Однако в КГГА отмечают, сначала свое окончательное слово должны сказать эксперты. Сейчас под домом устанавливают палатки, чтобы отселенные жители смогли поесть и отдохнуть.

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