Информацию о взрыве на газопроводе вблизи оккупированного Луганска 19 февраля в сети прокомментировал генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.
Ранее В Луганске сообщили об уже втором взрыве за ночь: вероятно, на заправке
Взрыв возле Луганска не повлиял на ГТС Украины
Макогон отметил, что транзит газа через временно оккупированную территорию не происходит.
На газотранспортную систему Украины инцидент не влияет. JUNCE работает в штатном режиме и продолжает надежно выполнять свои транзитные обязательства,
– написал он.
Директор Оператора ГТС уточнил, что взрыв произошел на распределительном газопроводе возле Луганска. А магистральный газопровод "Дружба" вообще не проходит через эту территорию.
Направления транзита газа / Карта из фейсбука Сергея Макогона
Пожар на газопроводе Луганска: что известно
- В соцсетях вечером, 18 февраля, сообщили о взрыве в Луганске. СМИ страны-агрессора распространяли фейк, что горел газопровод "Дружба".
- На опубликованных кадрах было видно, что в небе над оккупированным городом поднимается пламя.
- Однако впоследствии выяснилось, что минимум одно видео вроде "взрыва газопровода" – старое.
Актуальное видео: Байден прокомментировал фейки России по "обстрелам" ВСУ
Текст описание Сергея Макогона:
Учитывая многочисленные сообщения в СМИ о взрыве газопровода в Луганской области на временно оккупированной территории должны сообщить, что транзит газа через временно оккупированную территорию не происходит.
На газотранспортную систему Украины инцидент не влияет. JUNCE работает в штатном режиме и продолжает надежно выполнять свои транзитные обязательства.
По нашей информации взрыв произошел на распределительном газопроводе возле Луганска.
Кстати, магистральный газопровод "Дружба" вообще не проходит через эту территорию.