О том, как на взрыв на нефтебазе в Казачьей бухте реагируют украинцы – читайте в материале 24 Канала.

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На столь радостную новость отреагировал активист и волонтер Сергей Стерненко. Он написал: "Доброе утро, временно существующие в Севастополе оккупанты. У вас пропущенный". Также он опубликовал видео и фото горящей нефтебазы. Выглядит это, мягко говоря, ошеломляюще и апокалиптически.



Пожар на вражеской нефтебазе / Фото Сергея Стерненко

А примерно так украинский беспилотник прилетел в нефтебазу в Севастополе: смотрите видео

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также обнародовал несколько фотографий из оккупированного Севастополя и отметил, что подготовка к курортному сезону в Крыму продолжается.

Подготовка к курортному сезону в Крыму продолжается / Фото Михаила Федорова

А это российский пропагандист "Соловьев" взял оружие и пообещал ответить за Севастополь.



Пропагандист "Соловьев" взял оружие / Фото MEOW

Один из пользователей твиттера Станислав Котляр написал, что еще ребенком посещал Севастополь.

Хороший город, ага. Там еще, Казачья бухта, помню, прикольная. Мои родители там с друзьями пили. Весело было. Прямо как сегодня утром,

– пошутил он.

Что говорят в соцсетях о взрыве в Крыму / Фото с твиттера

Что известно о взрыве в Казачьей Бухте