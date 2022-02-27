По данным синоптика Наталки Диденко, в Василькове сейчас направление ветра северное, то есть с севера, небольшое.

Важно Обнародовали видео с момента взрыва нефтебазы в Василькове

Однако уже к утру направление перейдет на северо-западное происхождение. А в воскресенье будет дуть снова с севера, но усилится.

Во второй половине дня воскресенья ветер сменится юго-восточным, умеренным, не слабым.

Следовательно, благодаря этому можно рассчитать, куда именно ветер будет нести опасные вещества после взрыва на нефтебазе. И в этих местах закрывать окна и без необходимости не выходить из дома.