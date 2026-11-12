Стало известно, кто погиб в результате взрыва автомобиля в Санкт-Петербурге и кто был исполнителем

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел около 7 часов утра в микрорайоне Славянка в Шушарах на Колпинском шоссе.

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Версии относительно личности погибшего военного

Самодельное взрывное устройство закрепили под днищем внедорожника и взорвали дистанционно, когда транспортное средство отъехало примерно на 300 метров от двора жилого дома.

Ударная волна также задела рейсовый автобус, в салоне которого находилось до 40 пассажиров. В автобусе выбило два окна, однако никто из гражданских лиц не пострадал.

В машине в момент взрыва находился якобы полковник и главный штурман армии Дмитрий Лободин, который непосредственно участвовал в российском вторжении в Украину, а его зарегистрированное жилье расположено в 400 метрах от места взрыва.

Российские журналисты попытались связаться с военным, однако он не ответил на телефонный звонок, а его жена сняла трубку, но сразу же отклонила вызов.

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В то же время существует и другая версия относительно личности погибшего, что жертвой мог стать заместитель командующего армией по военно-политической работе Андрей Ходикин. Его дом расположен примерно в 1 километре от места взрыва.

Жена Ходикина на вопрос журналистов ответила, что она "не в курсе", что с мужем, телефон которого тоже выключен.

Кто подозреваемый

В подготовке покушения подозревают 31-летнего мужчину по имени Ян, который приехал из Псковской области.

По версии следствия, за месяц до запланированной атаки он устроился на работу в продуктовый магазин рядом с домом жертвы, чтобы отслеживать график передвижений офицера.

Подозреваемый закрепил бомбу на машине около часа ночи, после чего отправился в аэропорт Пулково.

Около шести утра он вылетел в Стамбул, а в момент взрыва уже находился на борту самолета, летевшего в Кишинев.

Напомним, что в конце августа на Колпинском шоссе в Шушарах уже взрывался автомобиль российского военного. Тогда в результате подрыва погиб другой офицер 6-й армии ВВС и ПВО Сергей Сечков.