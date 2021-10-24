Спасатели больше суток работали на месте взрыва. Для расчистки завалов им понадобилось 36 часов.

Важно Жертвы и десятки пострадавших: в Китае взорвался ресторан – жуткое видео

В каком состоянии пострадавшие

Трое тяжелораненых сейчас находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Сразу после взрыва в ресторане к медикам обратились около 30 человек.

Взрыв был такой мощный, что обе стороны дороги превратились в обломки, осколки были разбросаны по всей округе, а дым поднимался на высоту примерно 10 метров. Все близлежащие здания были разрушены.

Что могло стать причиной взрыва

Пока неизвестно, почему в ресторане прогремел взрыв. Однако существует предположение, что он мог произойти из-за утечки газа. Дело в том, что возле ресторана на днях газовая служба проводила ремонтные работы.

Следователи устанавливают, связано ли это как-то с трагедией. Компания, которая проводила ремонт, направила своих работников для сотрудничества со следствием.

Взрыв в ресторане в Китае унес жизни уже 5 человек: смотрите видео

Обратите внимание! Это не первый случай такого серьезного взрыва газа в Китае. Подобный ужасный инцидент в Шияне, в Центральном Китае, унес жизни 26 человек и ранил 138 человек 13 июня этого года.