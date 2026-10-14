Украинца арестовали еще в 2025 году на территории Италии, однако он категорически отрицает свою вину, сообщает агентство Reuters.

Что известно о суде над украинцем?

По версии немецких прокуроров, Сергей Кузнецов руководил группой украинцев, среди которых были водолазы и специалист по взрывчатым веществам.

Они якобы спланировали операцию по заказу неустановленных украинских государственных структур.

Следствие утверждает, что примерно за три недели до взрывов он прибыл в Германию через Польшу, используя поддельный украинский паспорт.

Вместе с сообщниками он арендовал парусную яхту в городе Росток и отправился в район вблизи датского острова Борнхольм. Там участники операции якобы заложили на морском дне взрывчатку с таймерами.

Кузнецов отрицает свою причастность к подрыву.

Украинские власти также отвергают обвинения.

На данный момент Кузнецов – единственный обвиняемый по этому делу. В то же время в Хорватии задержали еще одного мужчину – Владимира Журавлева, которого следствие считает одним из водолазов, причастных к операции.

Немецкие прокуроры считают, что подрыв гражданской инфраструктуры может быть квалифицирован как военное преступление. Вероятной целью диверсии было лишить Россию важного источника доходов.

Что известно о подрыве "Северного потока"?

26 сентября 2022 года в Балтийском море прогремели несколько взрывов. Они повредили три из четырех трубопроводов системы "Северный поток", по которым Россия поставляла газ в Германию. В результате аварии в атмосферу попали значительные объемы метана.

До этого Германия получала через "Северный поток-1" около половины всего импортируемого природного газа.

После запуска "Северного потока-2" поставки должны были увеличиться, однако Берлин не разрешил ввести новый газопровод в эксплуатацию незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Расследование подрыва газопроводов стало политически чувствительным вопросом для Германии, которая остается одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине.

Россия отрицает свою причастность к взрывам и заявляет, что ожидает справедливого приговора.

Судебный процесс, как ожидается, продлится до февраля 2027 года. Его ход может повлиять и на политические дискуссии в Германии, в частности, касающиеся дальнейшей военной помощи Украине и отношений с Россией.

Напомним, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" выступает за прекращение военной поддержки Киева и восстановление энергетических связей с Москвой.