В среду 19 июля в центре Йоханнесбурга раздался мощный взрыв. На месте работают спасательные службы.

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Подробности инцидента

Взрыв произошел около 17 часов вечера по местному времени. Проезжая часть провалилась, также повреждено несколько автомобилей.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали не менее 10 человек. Сообщений о погибших пока не поступало. Местные власти считают, что взрыв произошел из-за подземного газопровода, но расследование еще продолжается. Экстренные службы советуют населению избегать этого места.

Свидетели видели, как перед взрывом над асфальтом появился белый пар. В настоящее время на улице стоит запах газа.

Последствия взрыва в ЮАР: смотрите видео

В июне утечка газа у Йоханнесбурга убил 16 человек

Месяц назад трагическое событие произошло в неофициальном поселении Анджело недалеко от района Боксбург, к востоку от Йоханнесбурга. В начале июня в экстренные службы ЮАР поступил звонок о взрыве газа, но по прибытии они обнаружили, что это была "утечка газа из баллона". Тогда погибли 16 человек.

По предварительной информации, газ использовался "в рамках незаконной добычи полезных ископаемых".