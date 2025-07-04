Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог". В Кривом Роге прогремел взрыв во время атаки дронами.

Смотрите также "Какая ирония": в Одессе во время обстрела пострадало здание консульства Китая

Россияне атаковали Кривой Рог

Обновление. В 18:38 в Кривом Роге слышен ещё один взрыв.

В 18:18 в Кривом Роге прозвучал ещё один взрыв.

Жителей области призывают оставаться в укрытиях, не игнорировать сигналы тревоги и не снимать и не публиковать фото или видео работы ПВО, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни украинских защитников.

К слову, оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Воздушные силы сообщают, что в области зафиксировано движение вражеских БпЛА с севера и юга Днепропетровщины в направлении Днепра. Кроме того, часть дронов летела из Харьковщины курсом на Днепропетровщину.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.