В сети обнародовали видео с места происшествия. На нем можно услышать звуки стрельбы, сообщает 24 Канал.

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В Шевченковском суде прогремел взрыв

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Шевченковском суде города Киева произошло чрезвычайное происшествие. Полиция получила уведомление о взрыве. На место немедленно прибыли:

полицейские следственно-оперативные группы,

спецназовцы,

взрывотехники и другие необходимые службы.

По предварительной информации, неустановленное в настоящее время устройство взорвало мужчину, которого доставили на судебное заседание. Устанавливаются детали. Сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к месту происшествия. Дайте соответствующим службам эффективно выполнять свою работу,

– отметил Клименко.

Вскоре очевидцы обнародовали видео из Шевченковского суда, на котором можно услышать выстрелы.

Смотрите видео с места происшествия

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Взрыв произошел в туалете

В Киевской городской военной администрации сообщили , что взрыв прогремел в 17:20. В то время военные конвойной службы Национальной гвардии Украины привезли в суд подсудимого, взорвавшего неизвестное взрывное устройство.

Предварительно инцидент произошел в туалете. По информации очевидцев, в радиусе километра от Шевченковского суда перекрыли дороги.

На месте работают все службы: видео

Обвиняемый якобы бросил минимум 3 гранаты, захватил автомат и взял конвоира в заложники. По данным СМИ, взрыв якобы устроил Игорь Гуменюк, который 31 августа 2015 года совершил теракт под Верховной Радой. Эту информацию подтвердила судья-спикер Ирина Фролова.

Адвокат подсудимого Виктор Байда в комментарии изданию Бабель рассказал, что присутствовал на заседании онлайн. Когда оно завершилось, завершилась и трансляция. Об инциденте он узнал по звонкам журналистов.

Обратите внимание! Игоря Гуменюка подозревают в бросании гранаты под Верховной Радой в августе 2015 года. Тогда в результате столкновений погибли трое нацгвардейцев, а более 140 человек пострадали. Сегодня суд должен был продлить ему меру пресечения. До этого он находился в СИЗО.