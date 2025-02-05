Журналист Дмитрий Лиховий призвал украинцев не вестись на предложения российских спецслужб в поисках наживы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его страницу в Facebook.

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Россияне подрывают собственных сообщников

Что в Ровно, что в Каменце-Подольском злоумышленники, что хотели пронести взрывчатку в ТЦК сами же и стали жертвами взрыва. Их дистанционно взрывали заказчики теракта – российские спецслужбы.

Поэтому даже заработать ничего не удастся. Россияне не планировали даже платить за это, заключает Лиховий.

21-летний "шахид" с Житомирщины, например, был безработным. Вместо того, чтобы зарабатывать на предложениях ФСБ, он мог мобилизоваться в ряды ВСУ и жить и заработать больше, чем ему предлагали за теракт.

"И так, подрывы ТЦК не имеют ничего общего с "общественной местью", как здесь уже активно пишут заблаговременно раскрытые российские "консервы". ... разводят и превращают в несознательных шахидов. Кое-где с незначительным ущербом для военнослужащих в ТЦК, зато с большим информационным выхлопом, – подытоживает Лиховий.

После этого шум в соцсетях раскручивают российские боты, хотя и украинцы, бывает, присоединяются к нему.