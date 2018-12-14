Взрыв многоэтажки в Фастове: есть пострадавшие
В Фастове при взрыве газа и обрушении многоэтажного дома пострадал один человек. Сейчас всех жителей дома эвакуируют.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
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24 канал сообщал, что утром 14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате инцидента обрушились третий, четвертый и пятый этажи.
По словам спасателей, после взрыва возгорания не было. Сейчас всех жителей дома эвакуируют.
Разрушение произошло в угловой части дома. В настоящее время эвакуированы 10 человек, один человек пострадал. Жертв нет,
– говорится в сообщении.
На месте взрыва работали 11 единиц техники, 43 спасателя, скорая, полиция, аварийная газовая служба.
"По предварительным данным произошел взрыв газа", – добавили в ГСЧС.