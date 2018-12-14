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      Взрыв многоэтажки в Фастове: есть пострадавшие

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      В Фастове в многоэтажке произошел взрыв газа, есть пострадавшие
      В Фастове в многоэтажке произошел взрыв газа, есть пострадавшие / dsns.gov.ua

      В Фастове при взрыве газа и обрушении многоэтажного дома пострадал один человек. Сейчас всех жителей дома эвакуируют.

      Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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      24 канал сообщал, что утром 14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате инцидента обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

      По словам спасателей, после взрыва возгорания не было. Сейчас всех жителей дома эвакуируют.

      Разрушение произошло в угловой части дома. В настоящее время эвакуированы 10 человек, один человек пострадал. Жертв нет,
      – говорится в сообщении.

      На месте взрыва работали 11 единиц техники, 43 спасателя, скорая, полиция, аварийная газовая служба.

      "По предварительным данным произошел взрыв газа", – добавили в ГСЧС.

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Чрезвычайное происшествие ГСЧС Взрыв
      Источник: 24 канал
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