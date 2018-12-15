Взрыв в доме Фастова: 17 семей срочно нуждаются в жилье

После разрушения трех этажей в жилом доме Фастова, 17 семей нуждаются в срочной аренде жилья. Необходимый период аренды – 3 месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Фастовского городского совета.

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Срочно нуждаются в найме жилья 17 семей. Кто имеет возможность сдать жилье на 3 месяца, просим предоставлять контакты,

– говорится в сообщении горсовета.

Отметим, что в результате взрыва в многоквартирном доме в Фастове погибло 2 человека, еще 1 получил ранения.

Известно, что 15 декабря жители дома могут забрать из своих квартир ценные вещи. Экспертное обследование дома запланировано на 17 декабря, на комплексный осмотр может уйти месяц.

Напомним, 14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате инцидента разрушились третий, четвертый и пятый этажи. По словам спасателей, после взрыва возгорания не было. Дом полностью отключен от электро-, газо- и теплоснабжения. Известно о 27 разрушенных квартирах, в которых проживало 63 человека.