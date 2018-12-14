Взрыв в многоэтажке в Фастове: новые детали – фото и видео

В Фастове Киевской области из-за взрыва газа в 5-ти этажном доме повреждены 27 квартир, в которых проживают 63 человека.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: Взрыв в многоэтажке в Фастове: есть пострадавшие

Известно, что дом полностью отключен от электро-, газо - и теплоснабжения. Более того, повреждено 27 квартир, в которых проживало 63 человека.



Спасатели ликвидируют последствия взрыва//Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

На время проведения поисково-спасательных работ ограничен доступ жильцов в квартиры дома.



Последствия взрыва в многоэтажке на Киевщине//Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Смотрите видео как проводят поисково-спасательные работы после взрыва в многоэтажке:

Ранее 24 канал сообщал, что утром 14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате инцидента обрушились третий, четвертый и пятый этажи. По словам спасателей, после взрыва возгорания не было.