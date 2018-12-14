Взрыв в многоэтажке в Фастове: новые детали – фото и видео
В Фастове Киевской области из-за взрыва газа в 5-ти этажном доме повреждены 27 квартир, в которых проживают 63 человека.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Известно, что дом полностью отключен от электро-, газо - и теплоснабжения. Более того, повреждено 27 квартир, в которых проживало 63 человека.
Спасатели ликвидируют последствия взрыва//Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
На время проведения поисково-спасательных работ ограничен доступ жильцов в квартиры дома.
Последствия взрыва в многоэтажке на Киевщине//Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Смотрите видео как проводят поисково-спасательные работы после взрыва в многоэтажке:
Ранее 24 канал сообщал, что утром 14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате инцидента обрушились третий, четвертый и пятый этажи. По словам спасателей, после взрыва возгорания не было.
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12:00 14 декВзрыв многоэтажки в Фастове: есть пострадавшие
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