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      Взрыв в торговом центре Киева: появились первые подробности инцидента

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      12 января в киевском торговом центре "Мармелад" прогремел взрыв. Эвакуировать людей начали только через 2 часа после инцидента. Как рассказал один из посетителей, к клиентам подходили работники комплекса и просили покинуть помещение.

      Об этом сообщила корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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      По словам очевидцев, которые находились на 5 этаже, они услышали мощный взрыв. В спортивном центре начала осыпаться штукатурка с потолка, но работники продолжали работать.

      Внизу, на 4 этаже, проходили ремонтные работы. Именно там один из работников пытался проверить пожарную сигнализацию в офисе, но не придумал ничего лучшего, чем зажечь дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке.

      Мужчина получил серьезные ожоги руки, его госпитализировали в больницу. В полиции более подробной информации пока не дают, но предполагают, что у пострадавшего могут быть оторваны конечности.

      На входе в торговый центр "Мармелад" сейчас стоит охрана, которая начнет снова пускать людей после того, как закончат работу правоохранители. По их словам, разрушения самого торгового центра не произошло, есть только определенный обгоревший след на стене, возле которой прогремел взрыв.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Взрыв Полиция
      Источник: 24 канал
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