Россияне ударили "Геранями" по энергообъекту на Черниговщине: немало потребителей без света

Россия продолжает атаковать украинские энергообъекты, нанося вред гражданским украинцам. За прошедшие сутки враг попал дронами по Нежинской общине Черниговщины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Какие последствия атаки на Черниговщине?

Во время дроновой атаки 15 ноября пострадал энергообъект в Нежине. В результате без света остались несколько населенных пунктов в Нежинском и Прилуцком районах. На местах, где произошли аварии, работают энергетики. Более суток специалисты пытаются восстановить электроснабжение.

Кроме этого, на Нежинщине повреждена транспортная инфраструктура. В Семеновке снова был прилет, частично разрушено админздание.

Попадания также произошли в Новгород-Северском районе, на Коропщине. Российский БпЛА вызвал пожар в нежилом доме. В местном доме культуры выбиты окна.

Россияне атаковали Черниговскую область / Фото из телеграмма начальника ОВА

Вячеслав Чаус добавил, что за минувшие сутки враг ударил по Черниговщине 26 раз, жители слышали 42 взрыва.

Когда еще оккупанты атаковали Черниговскую область?