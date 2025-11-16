Росіяни вгатили "Геранями" по енергооб'єкту на Чернігівщині: чимало споживачів – без світла
- Російські дрони вдарили по енергооб'єкту у Ніжині, залишивши кілька населених пунктів без світла.
- Внаслідок атаки постраждала й інша інфраструктура та сталося пошкодження будівель у кількох районах Чернігівщини.
Росія продовжує атакувати українські енергооб'єкти, завдаючи шкоди цивільним українцям. Минулої доби ворог влучив дронами по Ніжинській громаді Чернігівщини.
Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
Які наслідки атаки на Чернігівщині?
Під час дронової атаки 15 листопада постраждав енергооб'єкт у Ніжині. Внаслідок цього без світла залишилися кілька населених пунктів у Ніжинському та Прилуцькому районах. На місцях, де сталися аварії, працюють енергетики. Понад добу фахівці намагаються відновити електропостачання.
Окрім цього, на Ніжинщині ушкоджено транспортну інфраструктуру. У Семенівці знову був приліт, частково зруйновано адмінбудівлю.
Влучання також сталися в Новгород-Сіверському районі, на Коропщині. Російський БпЛА спричинив пожежу в нежитловому будинку. У місцевому будинку культури вибито вікна.
Росіяни атакували Чернігівську область / Фото з телеграма начальника ОВА
В'ячеслав Чаус додав, що за минулу добу ворог вдарив по Чернігівщині 26 разів, жителі чули 42 вибухи.
Коли ще окупанти атакували Чернігівську область?
У ніч проти 15 листопада російська армія вдарила по кількох районах Чернігівщини. Унаслідок атак там пошкоджені господарчі будівлі, житлові будинки, підприємства, та відбулися пожежі.
9 листопада окупанти зруйнували першу в Україні велику ТЕЦ, яка виробляє електроенергію і тепло з органічних відходів. Вона розташована в Чернігівській області.
Ворог завдав комбінованого удару безпілотниками та ракетами по об'єкту критичної інфраструктури вночі 8 листопада. Постраждалих, на щастя, не було.