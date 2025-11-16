Росіяни вгатили "Геранями" по енергооб'єкту на Чернігівщині: чимало споживачів – без світла

Росія продовжує атакувати українські енергооб'єкти, завдаючи шкоди цивільним українцям. Минулої доби ворог влучив дронами по Ніжинській громаді Чернігівщини.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Які наслідки атаки на Чернігівщині?

Під час дронової атаки 15 листопада постраждав енергооб'єкт у Ніжині. Внаслідок цього без світла залишилися кілька населених пунктів у Ніжинському та Прилуцькому районах. На місцях, де сталися аварії, працюють енергетики. Понад добу фахівці намагаються відновити електропостачання.

Окрім цього, на Ніжинщині ушкоджено транспортну інфраструктуру. У Семенівці знову був приліт, частково зруйновано адмінбудівлю.

Влучання також сталися в Новгород-Сіверському районі, на Коропщині. Російський БпЛА спричинив пожежу в нежитловому будинку. У місцевому будинку культури вибито вікна.

Росіяни атакували Чернігівську область / Фото з телеграма начальника ОВА

В'ячеслав Чаус додав, що за минулу добу ворог вдарив по Чернігівщині 26 разів, жителі чули 42 вибухи.

Коли ще окупанти атакували Чернігівську область?