Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, жителей сел вблизи нефтетерминала в Феодосии также эвакуируют, передает 24 Канал.

К теме В Феодосии на атакованной Силами обороны нефтебазе вспыхнула еще одна цистерна

Какова ситуация на нефтебазе в Феодосии через день после атаки

Так называемый "глава" администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1 047 человек. После осмотра врачей людей разместят в гостиницах и пансионатах.

В Феодосии продолжает гореть нефтебаза / Видео с телеграм-канала "Крымский ветер"

Оккупант также отметил, что ликвидация пожара продолжается. По одной из версий причина продолжения горения в том, что огонь от поврежденных цистерн перекинулся на соседние баки с нефтью.

Кроме того, в телеграм-канале "Крымский ветер" опубликовали спутниковые снимки с нефтебазы в Феодосии. На них можно увидеть масштаб пожара, который возник на объекте.

Пожар на нефтебазе в Феодосии не утихает / Фото "Крымского ветра" и из сети

К тому же в районе Феодосии уже образовались пробки. А машины уже спешат к АЗС, чтобы заправить бензин. Так, местные интересуются в сети, "выкачали ли топливо с АЗС", расположенных неподалеку.

В Феодосии уже начались пробки к АЗС: смотрите видео

К слову, Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что 7 октября украинские военные совершили атаку на нефтебазу во временно оккупированном городе Феодосия. После обстрела на объекте возник пожар, и сейчас военные еще оценивают последствия инцидента.

Кроме того, журналисты "Радио Свобода" обнаружили, что атаку на нефтебазу не помог отразить даже печально известный российский комплекс "Панцирь-С1", который там был расположен.