Киев подвергся атаке реактивных БПЛА, обломки дрона упали в одном из районов

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о взрывах в столице?

Реактивные БПЛА фиксируются в направлении нескольких районов Киева. В частности, беспилотники движутся в сторону Бортничей, Дарницы и Печерска.

Около 08:55 в столице прогремели взрывы.

В 9 утра КМВА сообщила, что в Печерском районе обломки упали на открытой территории. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Жителям Киева важно оставаться в укрытиях и не выходить до официального сообщения об отмене воздушной тревоги. Также не стоит публиковать фото и видео работы украинской ПВО или мест возможных попаданий.

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Напомним, 5 ноября российские войска провели атаку по югу Одесской области, повредив объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

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В результате удара частично разрушено складское помещение одной из служб доставки. Также повреждения получило административное здание частного предприятия, производящего медицинские изделия. Кроме того, взрывной волной выбило окна в колледже и общежитии.

На местах попаданий продолжается ликвидация последствий российского обстрела. Информацию о масштабах повреждений энергетической инфраструктуры в настоящее время уточняют. По предварительным данным, в результате атаки люди не пострадали.