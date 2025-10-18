Во временно оккупированном Крыму Украина атакует не только вражеские НПЗ. В частности, очень важными целями являются подстанции.

Ведь атаки на энергетическую инфраструктуру россиян негативно влияют и на оккупационную армию. Это в эфире 24 Канала отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также Выгорело почти все: появились качественные спутниковые снимки НПЗ в Феодосии после прилетов

Почему такие атаки важны?

Сергей Братчук отметил, что в Гвардейском пылала не только нефтебаза. Также там было попадание по структуре госрезерва России, которая занималась, в частности, и взрывчатыми веществами. Последствия пока уточняются. В Феодосии пылает нефтяной терминал. В районе Евпатории есть проблемы с водоснабжением.

Мы говорим о том, что на сегодня лучшее российское ПВО на территории временно оккупированного Крыма – это подстанции и нефтебазы. Поэтому именно над подстанциями враг сейчас пытается сбивать наши беспилотники. Не одно поражение произошло по подстанциям,

– подчеркнул он.

Враг пытается все это восстанавливать. Но уже появилась четкая стратегия работы украинских Сил обороны по объектам энергетической инфраструктуры оккупантов.

Это не кажется случайностью, что в Крыму уничтожаются подстанции. На временно оккупированной украинской Кубани уничтожаются подстанции. Доставали даже до Ульяновской области и так далее,

– сказал спикер.

Региональные российские электросети не являются легкой добычей. Но их состояние сегодня критическое. Поэтому такие поражения негативно влияют на способности оккупантов.

Взрывы в Крыму: последние новости