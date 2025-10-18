У тимчасово окупованому Криму Україна атакує не лише ворожі НПЗ. Зокрема, дуже важливими цілями є підстанції.

Адже атаки на енергетичну інфраструктуру росіян негативно впливають і на окупаційну армію. Це в ефірі 24 Каналу зауважив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Чому такі атаки важливі?

Сергій Братчук зазначив, що у Гвардійському палала не лише нафтобаза. Також там було влучання по структурі держрезерву Росії, яка займалася, зокрема, і вибуховими речовинами. Наслідки наразі уточнюються. У Феодосії палає нафтовий термінал. В районі Євпаторії є проблеми із водопостачанням.

Ми говоримо про те, що на сьогодні найкраще російське ППО на території тимчасово окупованого Криму – це підстанції та нафтобази. Тому саме над підстанціями ворог зараз намагається збивати наші безпілотники. Не одне ураження відбулося по підстанціях,

– підкреслив він.

Ворог намагається все це відновлювати. Але вже з'явилася чітка стратегія роботи українських Сил оборони по об'єктах енергетичної інфраструктури окупантів.

Це не здається випадковістю, що в Криму знищуються підстанції. На тимчасово окупованій українській Кубані знищуються підстанції. Діставали навіть до Ульяновської області і так далі,

– сказав речник.

Регіональні російські електромережі не є легкою здобиччю. Але їхній стан сьогодні є критичний. Тому такі ураження негативно впливають на спроможності окупантів.

