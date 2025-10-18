Туди невипадково прилітає, – Братчук розкрив, які цілі у Криму є пріоритетними для України
- Україна у тимчасово окупованому Криму атакує ворожі НПЗ та підстанції, що негативно впливає на окупаційну армію.
- Сергій Братчук зазначив, що стратегія українських Сил оборони зосереджена, зокрема, на об'єктах енергетичної інфраструктури окупантів, що утруднює їх відновлення.
У тимчасово окупованому Криму Україна атакує не лише ворожі НПЗ. Зокрема, дуже важливими цілями є підстанції.
Адже атаки на енергетичну інфраструктуру росіян негативно впливають і на окупаційну армію. Це в ефірі 24 Каналу зауважив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
Чому такі атаки важливі?
Сергій Братчук зазначив, що у Гвардійському палала не лише нафтобаза. Також там було влучання по структурі держрезерву Росії, яка займалася, зокрема, і вибуховими речовинами. Наслідки наразі уточнюються. У Феодосії палає нафтовий термінал. В районі Євпаторії є проблеми із водопостачанням.
Ми говоримо про те, що на сьогодні найкраще російське ППО на території тимчасово окупованого Криму – це підстанції та нафтобази. Тому саме над підстанціями ворог зараз намагається збивати наші безпілотники. Не одне ураження відбулося по підстанціях,
– підкреслив він.
Ворог намагається все це відновлювати. Але вже з'явилася чітка стратегія роботи українських Сил оборони по об'єктах енергетичної інфраструктури окупантів.
Це не здається випадковістю, що в Криму знищуються підстанції. На тимчасово окупованій українській Кубані знищуються підстанції. Діставали навіть до Ульяновської області і так далі,
– сказав речник.
Регіональні російські електромережі не є легкою здобиччю. Але їхній стан сьогодні є критичний. Тому такі ураження негативно впливають на спроможності окупантів.
Вибухи у Криму: останні новини
Сили оборони повторно вгатили по нафтобазі в окупованій Феодосії вночі 13 жовтня. Було пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. Станом на 16 жовтня нафтобаза досі палала.
У ніч на 17 жовтня у Гвардійському палала нафтобаза. Там спалахнула масштабна пожежа, яку було видно за кілька кілометрів.
Цієї ж ночі у Криму російські війська збили власний літак, відбиваючи атаки України. Мовиться про винищувач Су-30СМ.