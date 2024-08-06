Местные жители в сети рассказывают, что громко было, в частности, в Коренево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Октябрьском районах. В то же время громче всего было в Судже, там сообщали о прилетах и мощных взрывах.

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Что известно об атаке на Курскую область

Тревогу в Курске объявили в 2:13, а уже в 3:15 местный губернатор Алексей Смирнов отчитался, что над городом было якобы сбито 3 БпЛА.

Впрочем, уже в 5:43 местные телеграмм-каналы начали писать, что дроны самолетного типа снова летят в сторону Курска. Через несколько минут в городе раздавались взрывы.

В Курске прилет / Фото из открытых источников

Местные сообщают о нескольких десятках прилетов в Суджанском районе Курской области. В то же время губернатор Курской области заявил, что над областью якобы сбили еще 11 БпЛА.

Взрывы в Курске: смотрите видео

Несмотря на заявления об отличной работе ПВО, Смирнов в 6:39 показал последствия атаки для города Суджа. По словам губернатора, ранены 5 человек, врачи оказывают им помощь. Сильно пострадали несколько домов.

Разрушенные дома в Суджа / Фото из открытых источников

Около 7 часов утра Смирнов заявил, что в небе над Курской областью якобы сбито уже 26 БпЛА самолетного типа.

Заметим, что об атаке дронов также сообщал губернатор Брянской области. По его словам два реактивных БпЛА самолетного типа были якобы уничтожены силами ПВО.