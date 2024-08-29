Российские оккупационные войска продолжают регулярно обстреливать Харьковщину. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Харьковской области слышали взрывы

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 09:06, а уже через несколько минут, около 09:10, в регионе раздались взрывы.

До этого мониторинговые каналы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Белгородской области России.

В 09:28 в Харьковской области объявили отбой воздушной тревоги. По предварительной информации мониторинговых каналов, российские войска применили одну баллистическую ракету.

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К слову, в четверг утром взрывы также прогремели в районе Одессы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.