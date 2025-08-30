Укр Рус
30 августа, 08:35
Взрывы на Ивано-Франковщине: есть ли пострадавшие и разрушения

Ярослав Погончук
Основные тезисы
  • На Ивано-Франковщине в результате массированной атаки 30 августа никто не пострадал и не было разрушений.
  • Руководительница ОВА поблагодарила воинов ПВО и призвала не игнорировать сигналы тревоги.

Россия нанесла очередной массированный удар по Украине в ночь на 30 августа. Взрывы раздавались и на Ивано-Франковщине.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на руководительницу Ивано-Франковской ОВА Онищук Светлану.

Какие последствия российской атаки на Ивано-Франковщине?

По словам Онищук, в результате массированной атаки на Украину в ночь на 30 августа в Ивано-Франковской области никто не пострадал. Также обошлось без разрушений.

Руководительница ОВА поблагодарила воинов противовоздушной обороны и призвала не игнорировать сигналы тревоги.

Какие еще города атаковала Россия?