30 августа, 08:35
Взрывы на Ивано-Франковщине: есть ли пострадавшие и разрушения
Основные тезисы
- На Ивано-Франковщине в результате массированной атаки 30 августа никто не пострадал и не было разрушений.
- Руководительница ОВА поблагодарила воинов ПВО и призвала не игнорировать сигналы тревоги.
Россия нанесла очередной массированный удар по Украине в ночь на 30 августа. Взрывы раздавались и на Ивано-Франковщине.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на руководительницу Ивано-Франковской ОВА Онищук Светлану.
Какие последствия российской атаки на Ивано-Франковщине?
По словам Онищук, в результате массированной атаки на Украину в ночь на 30 августа в Ивано-Франковской области никто не пострадал. Также обошлось без разрушений.
Руководительница ОВА поблагодарила воинов противовоздушной обороны и призвала не игнорировать сигналы тревоги.
Какие еще города атаковала Россия?
- В ОВА Ровенской области сообщили, что силы ПВО в области работали почти всю ночь. Есть сбитие нескольких вражеских целей. К счастью, прошло без пострадавших и разрушений.
- Кроме того, под ударом также оказалась Волынь. Область массово атаковали российские БпЛА. Благодаря защитникам неба удалось избежать попаданий.
- Однако в результате российской атаки значительно пострадало Запорожье. В городе есть попадания в гражданские объекты, жертва и пострадавшие, среди них – дети.