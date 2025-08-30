Укр Рус
30 серпня, 08:35
Вибухи на Івано-Франківщині: чи є постраждалі та руйнування

Ярослав Погончук
Основні тези
  • На Івано-Франківщині внаслідок масованої атаки 30 серпня ніхто не постраждав і не було руйнувань.
  • Очільниця ОВА подякувала воїнам ППО та закликала не ігнорувати сигнали тривоги.

Росія завдала чергового масованого удару по Україні у ніч на 30 серпня. Вибухи лунали і на Івано-Франківщині.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Онищук Світлану.

Які наслідки російської атаки на Івано-Франківщині?

За словами Онищук, внаслідок масованої атаки на Україну у ніч на 30 серпня на Івано-Франківщину ніхто не постраждав. Також обійшлося без руйнувань. 

Очільниця ОВА подякувала воїнам протиповітряної оборони та закликала не ігнорувати сигнали тривоги.

