В регионе ночью работали силы ПВО. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Александр Коваль.

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На Ровенщине сбили БпЛа

Работа ПВО в регионе была успешной.

Как результат – сбития воздушной вражеской цели,

– сообщил Александр Коваль.

Председатель Ровенской ОВА также уточнил, что никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

К счастью, гражданские также не пострадали.

Напомним, что звук взрыва на Ровенщине слышали в 4:55. За час до этого, в 3:53, в регионе объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали о "Шахедах", которые двигались в сторону Ровенской и соседних областей. По меньшей мере один из беспилотников впоследствии фиксировали вблизи Ровно.

К слову, взрывы этой ночью слышали в еще нескольких областях, в частности, в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской и Черкасской.