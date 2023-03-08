Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что эта информация из СМИ не повлияет на отношение наших союзников к войне, а именно на оценку агрессивных действий России в Украине. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Россия хотела испугать Европу

Он отметил, что анализируя эксцесс в Балтийском море, который произошел в сентябре 2022 года, следует не забывать о мотивах того, кто мог это сделать.

Тогда Россия хотела испугать Европу тем, что она замерзнет, потому что останется без российского газа. Для этого страна-агрессор постоянно создавала технические проблемы на газопроводах прежде всего "Северный поток-1". Там всегда что-то повреждалось, и Россия не могла починить. И после этого газопроводы были взорваны,

– заметил Подоляк.

По его мнению, единственная страна, которая имела мотивы сделать это для того, чтобы увеличить давление на тогда еще европейских партнеров, только Россия.

Михаил Подоляк про мотивы Росии относительно поврежедний "Северных потоков": смотрите видео

Нам это не нужно

У Украины не было никаких мотивов для того, чтобы это сделать, потому что подрыв газопроводов "Северный поток":

не влиял на ход войны;

не истощал ресурсное обеспечение России – не влиял прямо на то, что она будет делать на поле боя;

не мешал России вести войну против Украины. Более того, это создавало бы для России информационные поводы для того, чтобы заявить, мол, "мы не только атакуем, но и являемся пострадавшей стороной".

Это нонсенс. Нам это не нужно ни с тактической, ни со стратегической точки зрения,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

По его мнению, в публикациях СМИ удивительно расставлены акценты: некая проукраинская группа, в которую не входят граждане Украины.

"К тому же никакого официального подтверждения, что Украина как-то причастна к этим инцидентам, нет", – заметил Михаил Подоляк.

Версия издания The Times по поводу "украинского следа" в диверсии на "Северных потоках"