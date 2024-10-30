Об этом написал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Интересно, что одновременно появились сообщения, что в регион совершал визит министр обороны Норвегии.

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Что известно о массированной атаке Одесской области

Олег Кипер рассказал, что около десяти ракет различных видов враг выпустил по Одесской области.

Информация о последствиях будет предоставлена позже,

– написал глава Одесской ОВА.

Он также сообщил, что на местах атаки в области работают все соответствующие службы.

В Одессу совершил визит министр обороны Норвегии

Интересно, что за час до взрывов в Одессе и области стало известно о визите в город министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама. Он там находился вместе с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, пишет Укринформ.

На совместном брифинге министры сообщили, что правительство Норвегии выделит 1,3 миллиарда норвежских крон (более 118,2 миллиона долларов США) на закупку необходимого оборудования и вооружения для истребителей F-16.

Первая передача F-16 Норвегией Украине будет осуществлена в этом году,

– сказал норвежский министр.

Грам также отметил, что, кроме истребителей, Украина будет нуждаться в компонентах для их обеспечения. Поэтому Норвегия поможет в финансировании закупки систем вооружения для F-16, а также различных компонентов для их обеспечения.



Министр обороны Норвегии посетил Одессу 30 октября / Фото Укринформа

Министры также обсудили ключевые вопросы безопасности, сосредоточившись на усилении систем противовоздушной обороны, предоставлении Украине ракетных систем и потенциальных инвестициях в украинскую оборонную промышленность.

"Сегодня мы посещали в Одессе объекты оборонной промышленности и я поражен, насколько сильно вы (Украина – 24 Канал) смогли увеличить масштабы изготовления, а также уровнем вашей инновационности", – отметил глава Минобороны Норвегии.