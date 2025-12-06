Взрывы прогремели в Винницкой области
- Ударные дроны врага добрались до Винницкой области.
- Ночью 6 декабря местные услышали взрывы.
Ударные дроны врага добрались до Винницкой области ночью 6 декабря. Там местные услышали взрывы.
Об этом пишет Суспільне. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Хронология атаки "Шахеды" снова терроризируют Украину: тревогу объявили в Киеве и ряде областей
Что известно о взрывах в Винницкой области 6 декабря?
В Винницкой области воздушную тревогу объявляли несколько раз, в некоторых районах чаще – потому что туда залетали периодически ударные БпЛА врага. Затем еще дважды ночью взлетали МиГ-31К в России, которые запускали "Кинжалы".
После 4 утра очередная порция дронов долетела до региона. По информации мониторов, говорилось о примерно двух десятках целей.
Местные сообщества в телеграмме сообщили о взрывах в регионе в 04:07. О последствиях пока информации не было, атака продолжается.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Где еще раздавались взрывы из-за атаки БпЛА этой ночью?
- Работу ПВО против "Шахедов" фиксировали в Киевской области. Известно о разрушении железной дороги в Фастове.
- Также в Чернигове прогремели взрывы, а впоследствии городские власти писали, что вражеский дрон упал в городе.
- Много взрывов прозвучало в Днепре и области. Местные жалуются на перебои со светом.