Вибухи прогриміли у Вінницькій області

Ударні дрони ворога дісталися до Вінницької області вночі 6 грудня. Там місцеві почули вибухи.
Про це пише Суспільне. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.
Що відомо про вибухи на Вінниччині 6 грудня?
У Вінницькій області повітряну тривогу оголошували кілька разів, у деяких районах частіше – бо туди залітали періодично ударні БпЛА ворога. Потім ще двічі вночі злітали Міг-31К у Росії, які запускали "Кинджали".
Після 4 ранку чергова порція дронів долетіла до регіону. За інформацією моніторів, мовилося про приблизно два десятки цілей.
Місцеві спільноти у телеграмі повідомили про вибухи у регіоні о 04:07. Про наслідки наразі інформації не було, атака триває.
Де ще лунали вибухи через атаку БпЛА цієї ночі?
- Роботу ППО проти "Шахедів" фіксували у Київській області. Відомо про руйнування залізниці у Фастові.
- Також у Чернігові пролунали вибухи, а згодом міська влада писала, що ворожий дрон впав у місті.
- Багато вибухів пролунало у Дніпрі та області. Місцеві скаржаться на перебої зі світлом.