Про це пише Суспільне. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" знову тероризують Україну: тривогу оголосили у Києві та низці областей

Що відомо про вибухи на Вінниччині 6 грудня?

У Вінницькій області повітряну тривогу оголошували кілька разів, у деяких районах частіше – бо туди залітали періодично ударні БпЛА ворога. Потім ще двічі вночі злітали Міг-31К у Росії, які запускали "Кинджали".

Після 4 ранку чергова порція дронів долетіла до регіону. За інформацією моніторів, мовилося про приблизно два десятки цілей.

Місцеві спільноти у телеграмі повідомили про вибухи у регіоні о 04:07. Про наслідки наразі інформації не було, атака триває.

Де ще лунали вибухи через атаку БпЛА цієї ночі?