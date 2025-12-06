Об этом пишет Суспільне. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки "Шахеды" снова терроризируют Украину: тревогу объявили в Киеве и ряде областей

Что известно о взрывах в Винницкой области 6 декабря?

В Винницкой области воздушную тревогу объявляли несколько раз, в некоторых районах чаще – потому что туда залетали периодически ударные БпЛА врага. Затем еще дважды ночью взлетали МиГ-31К в России, которые запускали "Кинжалы".

После 4 утра очередная порция дронов долетела до региона. По информации мониторов, говорилось о примерно двух десятках целей.

Местные сообщества в телеграмме сообщили о взрывах в регионе в 04:07. О последствиях пока информации не было, атака продолжается.

Где еще раздавались взрывы из-за атаки БпЛА этой ночью?