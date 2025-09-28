Взрывы раздались в Запорожье: возник пожар, ранены люди
- Взрывы прогремели в Запорожье ночью 28 сентября, что повлекло пожар в одном из районов города.
- Воздушные силы предупреждали о вражеском БпЛА, а также о возможной скоростной цели, которой мог быть "Смерч".
В ночь на 28 сентября Украина находится под обстрелами. В частности, произошли взрывы в Запорожье.
Фиксировали скоростную цель и БпЛА в направлении региона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.
Смотрите также Россия снова терроризирует Украину ударными БпЛА: где есть угроза
Что известно об атаке на Запорожскую область?
Взрывы в Запорожской области прогремели в 1:07.
Взрыв прогремел в одном из районов города,– уточнил Иван Федоров.
Громко также было в 1:17 и 1:21.
"Еще три взрыва прогремели в городе. Не пренебрегайте правилами безопасности. Тревога раздается по всей территории области", – писал председатель ОВА в 1:21.
Воздушные силы предупреждали о движении вражеского БпЛА на Запорожье, а сразу после этого – о скоростной цели. Как писал телеграм-канал "Николаевский Ванек", это мог быть "Смерч".
Справочно. "Смерч" – это дальнобойная реактивная система залпового огня для поражения живой силы. Также ее используют для обезвреживания техники, артиллерии, тактических и зенитных ракет, а также разрушают командные пункты, узлы связи и объекты военно-промышленной структуры.
После атаки в Запорожье в одном из районов произошло возгорание, повреждена автозаправка и ее оборудование.
Председатель ОВА сообщил, что было по меньшей мере 4 удара.
Один из них пришелся на частный дом, ранены люди – как минимум двое.
Обстрелы Украины: последние новости
Запорожская область страдает от российских обстрелов. Так, днем 27 сентября там раздавались взрывы и работала ПВО из-за разведывательного дрона. А накануне, 26 сентября, россияне атаковали объект гражданской инфраструктуры в регионе, из-за чего без света оставались почти 9 тысяч абонентов.
В тот же день, 26 сентября, Россия атаковала Харьков БпЛА "Молния". Он попал в крышу мебельного магазина. Было несколько пострадавших.
Ночь на 27 сентября в Украине тоже прошла неспокойно, в частности, для Одесской области и Винницкой области.