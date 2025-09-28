Вночі 28 вересня Україна перебуває під обстрілами. Зокрема, були вибухи у Запоріжжі.

Фіксували швидкісну ціль та БпЛА у напрямку регіону. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ОВА Івана Федорова.

Що відомо про атаку на Запорізьку область?

Вибухи у Запорізькій області пролунали о 1:07.

Вибух пролунав в одному із районів міста,

– уточнив Іван Федоров.

Гучно також було о 1:17 та 1:21.

"Ще три вибухи пролунали у місті. Не нехтуйте правилами безпеки. Тривога лунає по всій території області", – писав голова ОВА о 1:21.

Повітряні сили попереджали про рух ворожого БпЛА на Запоріжжя, а одразу після цього – про швидкісну ціль. Як писав телеграм-канал "Миколаївський Ваньок", це міг бути "Смерч".

Довідково. "Смерч" – це далекобійна реактивна система залпового вогню для ураження живої сили. Також її використовують для знешкодження техніки, артилерії, тактичних та зенітних ракет, а також руйнують командні пункти, вузли зв'язку й об'єкти військово-промислової структури.

Після атаки у Запоріжжі в одному із районів сталося займання, пошкоджено автозаправку та її обладнання.

Голова ОВА повідомив, що було щонайменше 4 удари.

Один із них припав на приватний будинок, поранена людина.

Обстріли України: останні новини