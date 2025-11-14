В Саратовской области пылала нефтебаза и НПЗ после атаки беспилотников

Ночь на 14 ноября в Саратовской области России выдалась неспокойной. Там прогремели взрывы, после которых возник пожар.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Какие последствия взрывов под Саратовом?

Ночью 14 ноября в Саратовской области прогремели взрывы из-за атаки беспилотников. Вероятно, там возник пожар на местном НПЗ.

Пожар под Саратовом после атаки: смотрите видео

СМИ пишут, что взрывы слышали в районе также Энгельса, после чего там возникло задымление на нефтебазе "Кристалл".

Губернатор региона утверждает, что в результате налета дронов якобы были повреждены объекты инфраструктуры.

Воздушная тревога звучала в Саратове: смотрите видео

Минобороны оккупантов заявило, что их силы ПВО якобы сбили 216 украинских беспилотников над несколькими регионами России.

Что еще взрывалось в России?