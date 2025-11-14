У Саратовській області палала нафтобаза та НПЗ після атаки безпілотників
- Вибухи в Саратовській області пролунали вночі 14 листопада через атаку, що спричинила пожежу на нафтобазі.
- Міноборони Росії заявило про збиття нібито 216 безпілотників.
Ніч проти 14 листопада в Саратовській області Росії видалась неспокійною. Там пролунали вибухи, після яких виникла пожежа.
Про це пише 24 Канал
Які наслідки вибухів під Саратовом?
Уночі 14 листопада в Саратовській області прогриміли вибухи через атаку безпілотників. Ймовірно, там виникла пожежа на місцевому НПЗ.
Пожежа під Саратовом після атаки: дивіться відео
ЗМІ пишуть, що вибухи чули в районі також Енгельса, після чого там виникло задимлення на нафтобазі "Кристалл".
Губернатор регіону стверджує, що внаслідок нальоту дронів нібито були пошкоджені об'єкти інфраструктури.
Повітряна тривога лунала у Саратові: дивіться відео
Міноборони окупантів заявило, що їхні сили ППО нібито збили 216 українських безпілотників над кількома регіонами Росії.
Що ще вибухало в Росії?
Цієї ж ночі Краснодарський край Росії масовано атакували безпілотники. Опісля там спалахнув нафтовий термінал у порту Новоросійська. Також відомо про вибухи в Севастополі та Сімферополі.
Аеропорти Краснодара і Геленджика призупиняли роботу.
Раніше повідомлялось, що українські Сили оборони уразили десятки цілей у Росії та на ТОТ. Там уразили нафтобази, майданчик із гелікоптерами та інші об'єкти.