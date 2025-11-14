У Саратовській області палала нафтобаза та НПЗ після атаки безпілотників

Ніч проти 14 листопада в Саратовській області Росії видалась неспокійною. Там пролунали вибухи, після яких виникла пожежа.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+.

Дивіться також Краснодарський край у Росії масовано атакували з повітря: горить нафтовий термінал

Які наслідки вибухів під Саратовом?

Уночі 14 листопада в Саратовській області прогриміли вибухи через атаку безпілотників. Ймовірно, там виникла пожежа на місцевому НПЗ.

Пожежа під Саратовом після атаки: дивіться відео

ЗМІ пишуть, що вибухи чули в районі також Енгельса, після чого там виникло задимлення на нафтобазі "Кристалл".

Губернатор регіону стверджує, що внаслідок нальоту дронів нібито були пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Повітряна тривога лунала у Саратові: дивіться відео

Міноборони окупантів заявило, що їхні сили ППО нібито збили 216 українських безпілотників над кількома регіонами Росії.

Що ще вибухало в Росії?