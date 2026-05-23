Более 1,6 тысячи километров от Украины: БпЛА ударили по химзаводу в Пермском крае
В Пермском крае России 23 мая неспокойно из-за атаки беспилотников. Под ударом был химзавод "Метафракс Кемикалс" в городе Губаха.
К тому же в самой Перми из-за угрозы ударов задержали старт полумарафона. Удар по российскому предприятию подтвердил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
Что атаковали БпЛА возле Перми?
Утром 23 мая беспилотники долетели до Пермского края России. Взрывы прогремели на территории химического комплекса "АКМ" в городе Губаха.
Дроны уже не впервые ударили по химическому заводу "Метафракс". Это один из крупнейших производителей метанола, аммиака, карбамида и меламина в России. Расположен он более чем в 1 600 километрах от границы с Украиной.
Атаку признал даже губернатор Пермского края Дмитрий Манохин. По его словам, одно из предприятий пострадало несмотря на работу ПВО и якобы сбитие нескольких БпЛА в регионе. На месте работают оперативные службы, а в результате атаки якобы никто не пострадал.
РосСМИ пишут, что на фоне атаки в Перми вводили режим беспилотной опасности. Из-за этого старт полумарафона "Забег России" задержали почти на полтора часа. Спортсмены жалуются, что вынуждены были ждать на парковке одного из торговых центров. А некоторые в них вообще отказались от участия, потому что даже не добрались до места старта.
Где еще было громко в России?
Российское Минобороны заявляло, что ночью 23 мая их ПВО якобы сбила или перехватили 348 дронов. Из-за атаки там закрывали несколько аэропортов.
В Новороссийске в результате ударов повреждены окна в двух жилых домах. Также возник пожар на нефтяном терминале "Грушевая" – крупнейшем нефтехранилище на Кавказе. Другие дроны летели в том числе на Москву.
Кроме того, беспилотники добрались электроподстанции в Удмуртии.