Тем временем в Петербурге отменены более 100 рейсов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Последствия атаки неизвестных БпЛА на Россию

Утром 27 июля Ленинградская область оказалась под атакой беспилотников. Из-за этого пассажиры рейса "Уфа – Санкт-Петербург" не могут покинуть самолет уже более семи часов. После короткой задержки вылета борт все же взлетел, однако не долетел до Петербурга. Его развернули и отправили в московский аэропорт Шереметьево.

Там люди находятся уже несколько часов, и, по данным пропагандистских СМИ, из всего питания им предоставляют только воду.

Ситуация в аэропортах России / Фото росСМИ

Между тем, как пишут росСМИ, ситуация в аэропорту Пулково обостряется. Количество задержанных или отмененных рейсов превысило сотню. Люди начинают устраиваться прямо на полу аэропорта и ожидать информацию.

Кроме того, губернатор Ленинградской области сообщил местным медиа, что в регионе было якобы сбито более десяти дронов. По его словам, обломки БПЛА упали в нескольких районах области. В одном из них обломки вызвали возгорание частных домов, в результате чего якобы пострадала женщина.

К слову, по данным россиян, ночью 27 июля, по дронам отработала местная ПВО. Повреждения повлекло падение обломков и возгорание электроподстанции.