5 сентября, 09:23
Под ударом могли быть 3 важных объекта: Россию ночью атаковали почти 100 БПЛА

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Ночью 5 сентября почти 100 дронов атаковали Россию.
  • Российские паблики сообщали о поражении НПЗ в Рязани, возможный прилет по заводу "Энергия" в Липецкой области и атаку FPV-дронов на Навлю, где расположена одна из крупнейших точек запуска российских "Шахедов" и баллистики.

Ночью 5 сентября в России было громко сразу в 14 регионах. Страну-агрессора атаковала почти сотня дронов.

В частности, жители Рязани жалелись на взрывы в регионе, а также о пожаре на местном НПЗ. Местные власти тем временем сообщили, что пострадавших и разрушений нет, добавив, что произошло падение обломков на территории промышленного предприятия, передает 24 Канал.

Что известно об атаке дронов на Россию?

В российском минобороны заявили, что в течение прошлой ночи было обезврежено 92 украинских беспилотника:

  • 15 – над Брянской областью,
  • ️13 – над Ростовской областью,
  • 12 – над Тульской областью,
  • 11 – над Калужской областью,
  • 9 – над Рязанской областью,
  • 8 – над оккупированным Крымом,
  • 7 – над Воронежской областью,
  • ️5 – над Курской областью,
  • ️5 – над Орловской областью,️️
  • 2 – над Липецкой областью,
  • ️2 – над Белгородской областью,
  • 1 – над Смоленской областью,
  • ️1 – над акваторией Черного моря,
  • 1 – над акваторией Азовского моря.

Российские телеграм-каналы писали о том, что Навлю – поселок в Брянской области атаковали FPV-дроны. Отмечается, что их запускали из леса. Заметим, что этот населенный пункт расположен в 70 километрах от госграницы. Там размещена одна из крупнейших точек запуска российских "Шахедов" и баллистики.

Навлю атаковали дроны / Скриншот из соцсети

Также в сети распространяют видео пожара из Липецкой области. Предполагают, что беспилотники могли ударить по заводу "Энергия", расположенном в Ельце.

Что-то горит в Липецкой области: смотрите видео

Обратите внимание! Завод "Энергия" в Ельце неоднократно попадал под атаку БПЛА. Это предприятие обслуживает российский ВПК, в частности производит составляющие для КАБов.

Губернатор Липецкой области в свою очередь заявил, что обломки дрона упали на приусадебный участок одного из частных домов в Ельце. Есть повреждения на фасаде, выбиты окна. В Лебедяни обломками повреждена часть жилого дома, разрушена хозяйственная постройка.

Что известно о последних атаках на Россию?

  • Ночью 3 сентября дроны атаковали тягловую подстанцию на станции Кутейниково в Ростовской области, что привело к задержке более 26 поездов на несколько часов.
  • 21 августа Силы обороны Украины ударили по аэродрому "Бутурлиновка" в Воронежской области. Поражена технико-эксплуатационная часть аэродрома, ответственная за ремонт и обслуживание авиационной техники.
  • ГУР Украины уничтожило склад взрывчатых веществ на Алексинском химическом комбинате в Тульской области России.